Sinan Akçıl ile Buse Narcı aşk mı yaşıyor? Sinan Akçıl Buse Narcı'nın doğum gününde...

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Sinan Akçıl ile Buse Narcı, Çeşme tatili sırasında yakınlaştığı. Akçıl'ın, Narcı'nın doğum gününde yanında olduğu iddia edildi.

İkilinin, şimdilik bu ilişkiyi kimseye duyurmak istemediği öğrenildi.

Buse Narcı'nın, denize girerken bile mesaj yazması ise aşk iddialarını güçlendirdi.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga'lıdır. Müzik adamı keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl'ın oğludur. Annesinin adı Gaye Çağlayan. Piyanist İdil Akçıl'ın (d.1977) kardeşidir. Aile 1982 yılında Hollanda'nın Leeuwarden şehrinden İstanbul'a taşınır. Anne ve babası daha sonra boşanmıştır.

Müzik hayatına 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü'ne girerek başladı ve eğitimini konservatuarda sürdürdü. 9 yaşında Konservatuarı bırakıp St. Benoit Fansız Lisesi'ne girdi. St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı. Popüler müziği kendine daha yakın buldu ve Türk Pop Müziği'ne yeni bir soluk getireceğine inanarak bu yönde çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl; şimdiye kadar başta İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılar ile çalışmıştır.

BUSE NARCI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?