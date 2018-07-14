Yeni dizisinin setinden yeni kareler paylaştı

ABD-İNGİLTERE ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde 'Katrina Zarkova' adında bir Rus ajanını canlandırAn Yasemin Allen
'in setten paylaşımları devam ediyor. Allen, önceki gün dizideki oyuncu arkadaşları Warren Brown, Alin Sumarwata ve Daniel Macpherson ile sette çektirdiği fotoğrafı Instagram
'da paylaştı. Dizi, eski bir SAS komandosuyla gizli bir haber alma servisinde görev alan bir kişinin maceralarını anlatıyor. Allen, aksiyon sahnelerinin bol olduğu dizi için silahla atış eğitimi alarak kendisini geliştiriyor.