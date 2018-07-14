Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Yeni dizisinin setinden yeni kareler paylaştı

Yeni dizisinin setinden yeni kareler paylaştı

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Yeni dizisinin setinden yeni kareler paylaştı
ABD-İNGİLTERE ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde 'Katrina Zarkova' adında bir Rus ajanını canlandırAn 'in setten paylaşımları devam ediyor. Allen, önceki gün dizideki oyuncu arkadaşları Warren Brown, Alin Sumarwata ve Daniel Macpherson ile sette çektirdiği fotoğrafı 'da paylaştı. Dizi, eski bir SAS komandosuyla gizli bir haber alma servisinde görev alan bir kişinin maceralarını anlatıyor. Allen, aksiyon sahnelerinin bol olduğu dizi için silahla atış eğitimi alarak kendisini geliştiriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni dizisinin setinden yeni kareler paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN