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ile balayında

Şarkıcı , uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi ile 11 Temmuz’da dünyaevine girdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Yeni evli çift Öykü Karayel ve Can Bonomo, balayı rotası olarak Çeşme'yi seçti. İki aşık romantik balayı sırasında görüntülendi

Giriş Tarihi: 15.7.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 12:21
Can Bonomo ile Öykü Karayel balayında

11 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta evlenen oyuncu ve şarkıcı , nikah sonrası soluğu Çeşme'de aldı

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Can Bonomo ile Öykü Karayel balayında
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