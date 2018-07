Eylül Öztürk: Çok takipçisi olup vasfı olmayanlara fenomen deniyor

Instagram'da paylaştığı videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, aslında profesyonel tiyatro oyunculuğu ve şarkıcılık yapıyor. 'Avamel' isimli şarkısıyla çıkış yapan Öztürk, ikinci single'ı 'Gönder Gelsin'le kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sosyal sorumluk çalışmaları yapan ve hayvan sevgisiyle tanınan Öztürk ile Florya'daki İstanbul Akvaryum'da buluştuk. Sosyal medyada 1.5 milyon kişinin takip ettiği Öztürk ile, dünyanın en büyük faresi olan, 70 kilo ağırlığındaki Kapibara'ları da besledik.

İşte Öztürk'le kariyeri ve sosyal medya serüveniyle ilgili sohbetimiz...

Instagram'da çılgın videolar paylaşıyorsunuz. Hep mi çılgındınız, yoksa fenomen olmak için mi çıldırdınız?

Hep vardı ama benim çocukluğumda hiperaktivite diye bir düşünce yoktu, sadece 'Yaramaz çocuk' derlerdi ve ben de onlardan biriydim. Tabii büyüdükten sonra bendeki durumun hiperaktivite olduğunu anladılar.

Ünlü olacağımı biliyordum ama aileme anlatamıyordum. "Ben bir gün iyi yerlerde ve tanınan biri olacağım ama siz beni hâlâ beğenmeyin" diyordum. (Gülüyor)

Peki bu fenomenlik macerası nasıl başladı?

Birazcık can sıkıntısından oldu. Babam pilot ve ben de uzunca bir dönem özel jetlerde hosteslik yaptım. Özel jetlerde uçunca kabin ekibi kalabalık olmazdı, sadece iki kaptan ve ben olurdum.

Gittiğim her yerde yalnız kalıyordum ve can sıkıntısından kendimi eğlendirmek için videolar çektim. Önce Vine ile başladım, sonra Instagram'da yayınlamaya devam ettim.



ÜNLÜ OLACAĞIMI DÜŞÜNMEZDİM



Nasıl videolardı?

Bir kız; özel jeti var, dünyayı geziyor ve çılgın... (Gülüyor) Böyle bir sosyetiklik olamaz, tabii kim olduğumu da çok geçmeden merak etmeye başlamışlardı. Çünkü hostes kimliğim açığa çıkmasın diye, kendi adımı kullanmıyordum. O videoları çekerken bu kadar meşhur olacağımı düşünmemiştim.

Sosyal medya fenomenliği nedir?

Hiçbir vasfın olmadan insanların seni takip etmesine fenomenlik deniyor ve ben 'fenomen' lafını sevmiyorum. Her şeyin fenomeni olabilirsin; çok takipçisi olanlar hemen fenomen oluyor. Fenomenlik nedir ki? Sen tanımlayabiliyor musun?

Takipçileriniz sizin gibi yaşayabilmek, sizin gibi lafını sakınmadan konuşabilmek istiyordur ve 'Bizim adımıza yapan bir kadın var' diyerek sizi takip edebilirler...

Bu çok doğru; eğer bundan dolayı bana fenomen diyorlarsa çok sevinirim. Takipçi sayısı çok olan her insan bir şeyler üretiyor anlamına gelmez. Yani saçma sapan bir şey yapsan bile fenomen olabiliyorsun. Benim izledikleri için para kazanıyor olabilirim ama beni izlemeleri için de içerik üretip çok çalışıyorum.

Bulunduğun noktayı hak ettiğimi düşünüyorum.

Sosyal medya için videolar çekiyorsunuz ama onun yanı sıra oyunculuk ve müzisyenlik yapmaktan da vazgeçmiyorsunuz.

Hangisini yaparken kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?

Çalışmayı seviyorum ama müzikte ve tiyatro sahnesinde kendimi daha 'ben' gibi hissediyorum. Dizi oyunculuğunda kendimi mükemmel hissetmiyorum çünkü orada oynarken ben değilim ama tiyatro sahnesi ve müzik bambaşka diyebilirim.

Butiğiniz var ve oradan elde edilen gelirin bir kısmını hayvanlara bağışlıyorsunuz.

Siz böyle duyarlıyken hayvanlara yapılan zulümlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bunları yapanlara 'hasta' demeyeceğim çünkü o zaman olayı yumuşatmış olurum.

Sevginin eğitimle alakası yok; ne eğitimsiz insanlar var ki, keçilerinin, koyunlarının kafalarını seviyorlar. Öte yandan ne eğitimli insanlar da var ki; kediye-köpeğe tekme atıyorlar.

Söylemediğimiz söz, bağırmadığımız ses tonu kalmadı. Bu artık bizim ses çıkarmamızla olacak bir şey değil çünkü yasaların düzenlenmesi gerekiyor. Yasalarla hayvanların haklarını net ve katı bir şekilde korumamız gerekiyor.