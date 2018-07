BUGÜN NELER OLDU

Birmillet, tarihinin en büyük ihanetine uğradı... Ama cesareti, iman dolu göğsü ve lideriyle, şer odaklarına 'Dur' dedi... O büyük günün yıl dönümünde atv, a Haber ve a News güçlerini birleştirip 81 il, 25 ülke, 121 canlı yayın noktasında yüzlerce muhabiriyle ortak yayın yapıyor. Gaziler, şehit yakınları ve direnişin her neferiyle, 80 milyonun meydanlara döküleceği o gece, 15 Temmuz Destanı'nın sembol adresleri başta olmak üzere, bu ülkenin her hücresinden, dünyanın her köşesinden, onların ve o destanın hikayesini ekrana taşımak için, bir sonraki sabaha kadar haber nöbeti tutuluyor... İhanet ve dirilişi unutmamak, unutturmamak için... 'Milletin Diriliş Destanı'; 09.00'dan itibaren a Haber'de, 18.00'den itibaren atv'de ve 19.00'dan itibaren a News'da ekrana gelecek.