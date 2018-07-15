Yeni Diana rolü Meghan’a uyar mı?

19 Mayıs'ta Prens Harry
ile evlenen Meghan Markle, sempatik tavırlarıyla tüm dünyanın kalbini kazandı. Sunday Independent'ta yayınlanan bir yazıda; 36 yaşındaki Düşes Meghan için 'Yeni Diana
' yakıştırması yapılarak, 'Meghan, insanlar üzerinde Diana'dan bu yana rastlamadığımız bir cazibeye sahip' denildi. Düşes Meghan'ın, Prens Harry ile birlikte dünyanın çeşitli noktalarına yaptığı ziyaretlerle; onun Diana gibi 'süperstar' bir kraliyet üyesi mi, yoksa Düşes Kate
'in eltisi rolüne razı gelmiş biri mi olacağının belirleneceği yorumu da yapıldı.