Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Yeni Diana rolü Meghan’a uyar mı?

rolü Meghan’a uyar mı?

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Yeni Diana rolü Meghan’a uyar mı?
19 Mayıs'ta ile evlenen Meghan Markle, sempatik tavırlarıyla tüm dünyanın kalbini kazandı. Sunday Independent'ta yayınlanan bir yazıda; 36 yaşındaki Düşes Meghan için '' yakıştırması yapılarak, 'Meghan, insanlar üzerinde Diana'dan bu yana rastlamadığımız bir cazibeye sahip' denildi. Düşes Meghan'ın, Prens Harry ile birlikte dünyanın çeşitli noktalarına yaptığı ziyaretlerle; onun Diana gibi 'süperstar' bir kraliyet üyesi mi, yoksa 'in eltisi rolüne razı gelmiş biri mi olacağının belirleneceği yorumu da yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Diana rolü Meghan’a uyar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN