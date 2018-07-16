Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Alaçatı’da bir vaha

Alaçatı’da bir vaha

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Alaçatı’da bir vaha
Alaçatı'daki , 24 saat yaşayan otel konsepti ile tatilinizi unutulmaz hale getirecek. The tarafından Avrupa'nın En Heyecan Verici 20 Oteli arasında gösterilen Alaçatı La Capria Suite Otel, misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı tarzları bünyesinde barındıran otel, Türkİtalyan kültürünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinden esintiler taşıyor. Otel, mimar Mete Nisari ve eşi Alexandra tarafından dizayn edilmiş. Alexandra La Capria ise otele Toscana esintileri katmış.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaçatı’da bir vaha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN