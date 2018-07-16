Alaçatı’da bir vaha

Alaçatı'daki La Capria Suite Otel
, 24 saat yaşayan otel konsepti ile tatilinizi unutulmaz hale getirecek. The Sunday Times
tarafından Avrupa'nın En Heyecan Verici 20 Oteli arasında gösterilen Alaçatı La Capria Suite Otel, misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı tarzları bünyesinde barındıran otel, Türkİtalyan kültürünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinden esintiler taşıyor. Otel, mimar Mete Nisari ve eşi Alexandra tarafından dizayn edilmiş. Alexandra La Capria ise otele Toscana esintileri katmış.