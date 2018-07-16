Alaçatı’da Kenan Doğulu rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu
, önceki gün Alaçatı'daki Spiaggia Grande'de performans sergiledi. Kumsalda çıplak ayak ve mayoyla izlenen konserde Doğulu, enerjik ve romantik şarkılarıyla tatilcileri müziğe doyurdu. Dört saat süren konseri izleyenler arasında; Ralf-Sanem Tezman, Abdullah-Selin Burnaz, Beril-Kerem Çatay, Cihan-Çiğdem Kamer, Ersin-Siren Ertan Kayalar, Cem-Hülya Kalyoncu, Nejdet-Yağmur Ayaydın, İzzet-Didem Antebi, Melis-Burak Hatipoğlu ve Melisa- Mehmet Mutlu
da vardı. Doğulu, aynı yerde 25 Ağustos'ta bir kez daha performans sergileyecek.