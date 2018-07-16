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Alaçatı’da rüzgarı esti

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Alaçatı’da Kenan Doğulu rüzgarı esti
Ünlü şarkıcı , önceki gün Alaçatı'daki Spiaggia Grande'de performans sergiledi. Kumsalda çıplak ayak ve mayoyla izlenen konserde Doğulu, enerjik ve romantik şarkılarıyla tatilcileri müziğe doyurdu. Dört saat süren konseri izleyenler arasında; Ralf-Sanem Tezman, Abdullah-Selin Burnaz, Beril-Kerem Çatay, Cihan-Çiğdem Kamer, Ersin-Siren Ertan Kayalar, Cem-Hülya Kalyoncu, Nejdet-Yağmur Ayaydın, İzzet-Didem Antebi, Melis-Burak Hatipoğlu ve Melisa- da vardı. Doğulu, aynı yerde 25 Ağustos'ta bir kez daha performans sergileyecek.
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Alaçatı’da Kenan Doğulu rüzgarı esti
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