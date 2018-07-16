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ve 'den müjdeli haber

ve , ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 14:30
Alper Kul ve Aylin Kontente'den müjdeli haber

ve , ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Güzel haberi Kontente, sosyal medya hesabından duyurdu. Altı yıl önce hayatlarını birleştiren oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente, ilk çocuklarını 2013 yılında kucaklarına almıştı. Aylin Kontente, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Eşiyle birlikte katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğrafı paylaşan Kontante altına şu notu düştü: "Evet efendim kısmetse bir oğlumuz daha olacak"

Ünlülerin merak edilen çocukları (Kerem Tunçeri)

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Alper Kul ve Aylin Kontente'den müjdeli haber
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