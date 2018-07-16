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"İlk gördüğümde çektim!"

Popçu , sevgilisi 'in kirpiklerini ilk gördüğümde çektim diyerek fotoğrafını paylaşması sosyal medyada olay oldu

Giriş Tarihi: 16.7.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 12:09
İlk gördüğümde çektim!

ile 'in geçen aralık ayında başlayan ilişkisi doludizgin devam ediyor. Murat Dalkılıç sevgilisine olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

HANDE ERÇEL'İN KİRPİKLERİNİ PAYLAŞTI

Evlilik söylentileri de gündeme gelen ünlü çiftten yine aşk dolu bir paylaşım geldi. Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in kirpiklerini çekip sosyal medyada paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımı "Hande Erçel'in ilk kirpiklerine mi vuruldu?" yorumlarına sebep oldu.

Murat Dalkılıç paylaşımında "Kirpikler maalesef gerçek, ilk gördüğümde çektim ama gelmedi" yazısıyla paylaştı.

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"İlk gördüğümde çektim!"
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