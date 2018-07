Müzeyyen Senar yaş gününde Harbiye'de anıldı

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Senar'ın iz bırakan şarkılarına yer verilen "Müzeyyen Müzikali", sanatçı Şevval Sam'ın yorumuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında Sam, gösteride Müzeyyen Senar'ın hayatındaki Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anıları canlandırdı. Sam, aynı zamanda usta sanatçı Senar'ın anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitleri de şarkılar eşliğinde sahneledi.

Yaklaşık 2 saat süren gösteride Şevval Sam, Müzeyyen Senar'ın söylediği aralarında "Bir Bahar Akşamı Rastladım Size", "Oy Farfara", "Feraye" ve "Dalgalandım da Duruldum"un bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Gösteride izleyiciler arasında usta sanatçının kızı Feraye Işıl'ın yanı sıra Türker ve İlker İnanoğlu, Haldun Dormen, Seray Sever, Eda Ece, Onur Tuna ve Ziynet Sali gibi pek çok ünlü isim yer aldı.

- "MÜZEYYEN MÜZİKALİ"

Figen Şakacı'nın yazdığı ve Engin Alkan'ın yönettiği müzikalin sanat direktörlüğünü Fahrettin Yarkın gerçekleştiriyor.

Müzikalin sahne dekor tasarımında Cem Yılmazer'in, kostüm tasarımında ise Esra Başıbüyük'ün imzası bulunuyor.

Gösteride ayrıca Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan müzisyenlerden, Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik etti.

Aynı zamanda Google bugün "Müzeyyen Senar"ın yaş gününe özel doodle hazırlamıştı.

- MÜZEYYEN SENAR

Ünlü sanatçı, 16 Temmuz 1918'de Bursa'da dünyaya geldi. Dönemin türkülerini henüz 6 yaşındayken hatasız söyleyen Senar, ailesiyle geçim sıkıntısı nedeniyle daha sonra İstanbul'a göç etti.

Senar, 1930 yılında annesi ile İstanbul'a gelerek 19. Mekteb-i Fakir'e de öğrenimine başladı. Buradaki müzik öğretmeninin kendisini keşfetmesiyle birlikte Senar, 1931'de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kaydoldu ve burada Emin Ongan ve Necati Tokyay'dan usul, nota, makam öğrendi.

Bir yıl sonra Şark Musiki Cemiyeti'nde Hayriye Örs ve Kemal Niyazi Bey'den ders alan sanatçı, aynı dönemde Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Osman Nihat Akın, Lem'i Atlı gibi bestekarlarla tanıştı ve henüz 14 yaşındayken 1932 yılında İstanbul Radyosu'na girdi.

- ATATÜRK'E ŞARKILAR SÖYLEDİ

Senar'ın programını dinleyen, dönemin ünlü gazinocularından İbrahim Dervişzade, gazinonun 1933 yaz sezonunun yıldızlar programına Müzeyyen Senar'ı da aldı. Senar, fasıl değil solo programı yapma şartını öne sürdü ve Türk gazino tarihinde solistlik müessesesini ilk başlatan müzisyen oldu.

Ünlü sanatçının müzik alanındaki kabiliyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez Atatürk'ün huzurunda şarkı söyledi.

Çok geçmeden ilk taş plağını da çıkaran Senar, Yesari Asım Arsoy'un "Ümitlerim hep kırıldı, yarim artık gelmeyecek" parçasını kaydetti. İstanbul'un birçok ünlü gazinosunda sahne alan Senar, radyo programlarını 1941 yılına kadar devam ettirdi.

Özellikle 1950'li yılların en başarılı şarkıcısı olan Müzeyyen Senar, Arap filmlerinin dublajında Münir Nurettin Selçuk'la birlikte şarkı söyledi.

Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Nasreddin Hoca Düğünde (1940) filmi ile oyunculuğa da başlayan sanatçı, Sihirli Define (1950), Ana Yüreği (1969), Sevgili Hocam (1972) ve Analar Ölmez (1976) filmlerinde rol almasının yanı sıra pek çok filme de şarkılarıyla eşlik etti.

- SON KONSERİ 2006'DA VERDİ

O yıllarda bir ilki de gerçekleştirerek, ilk yurt dışı konserini 1947'de Paris'te veren Müzeyyen Senar, uzun soluklu sanat yaşamına, 1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdiği konserle noktayı koydu. Usta sanatçı o dönemden sonra son konserini ise 5 Eylül 2006'da İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda vermişti.

Aynı zamanda 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenlenilen ve sanatçı dostlarınında katıldığı gecede 72. sanat yılını İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda kutlayan Senar'a, sahnede Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Sibel Can, Halit Kıvanç gibi ünlü isimler eşlik etti.

Senar'ın ayrıca daha sonra Sezen Aksu, Tarkan, Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Şebnem Ferah, Kubat, Levent Yüksel ve kızı Feraye ile düet olarak yaptığı "Bir Ömre Bedel" albümü büyük ilgi gördü.

Hayatı boyunca yaklaşık 500 plak ve albüm yapan Senar, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

2006 yılında İzmir'deki evinde felç geçiren Senar, 8 Şubat 2015 günü zatürre nedeniyle kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşında vefat etti.

Ünlü sanatçının bazı taş plaklarının ismi şöyle:

"Ümitlerim Hep Kırıldı/Aşk ve İnkisar", "Hey Pınar Derin Pınar / Oh, Oh Ne Güzel Şey", "Dertli Yarim / Urfa'nın Çevresi", "Gül Pembe Yüzün / Güller Arasında", "Bir Gizli Sözüm Var / Leyla", "Gül Yüzünü Saklama / Seni Ben Çok Bekledim", "Bahçemde Tek Gülüm Yok / Beter Ol", "Ben Ağlarım Eller Güler / Bir Görüşte Sevdim Seni", "Ben Küskünüm Feleğe / Gönül Senindir Artık", "Benden Selam Olsun / Farfara", "Çaya İner Ağlarım / Sevdaya Koşanlar", Bir İhtimal Daha Var / Ellere Uzaktan Bak", "Haber Gelmez / Kapıldım Gidiyorum", "Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlak / Köçekçe Şarkı Benli", "Derbeder Bir Aşıkım / Sesimde Şarkısı Aşkın", "Derdimi Kimlere Desem / Şarap Mahzende Yıllanır", "Doktor Her Gün Gelir Gider / Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı", "Eşimden Ayrıldım / Yorgun Bir Pınar Gibi", "Fes Başıma / Yeşil Ördek Gibi", "Fikrimin İnce Gülü / Söyleyemem Derdimi"

Senar'ın albümlerinden bazıları şunlar:

"Yine Bir Sızı Var İçimde", Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel", "Ne Yaptım", "İkinci Dubleden Sonra", "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar", "Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet", "En Son Okuduklarım", "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine", "Meşk", "Ayrıldı Gönül", "Söyleyin Güneşe", "Güller Arasında."