‘Nazlı Nazlı’ geliyor

Şarkıcı Nişana, 'Nazlı Nazlı
' isimli albümü ile müzik hayatına merhaba dedi. Albüm çalışmalarına aylardır devam eden Nişana, 'Nazlı Nazlı' isimli 11 eserden oluşan albümünde aranjör Nurullah Çaçan ile çalıştı. Nişana; kendi söz ve bestelerinin de olduğu albümde, Kerem Ökten ve Fecri Ebcioğlu gibi söz ve bestekarların da eserlerini seslendirdi. Şarkıcı, dünyaca tanınmış sanatçı Whitney Houston
'un söylediği 'I Wıll Always Love You' isimli şarkıyı da albümünde seslendirdi. Şarkıcının 'Nazlı Nazlı' isimli albümü, önceki gün müzikseverlerle buluştu.