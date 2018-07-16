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’ geliyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
‘Nazlı Nazlı’ geliyor
Şarkıcı Nişana, '' isimli albümü ile müzik hayatına merhaba dedi. Albüm çalışmalarına aylardır devam eden Nişana, 'Nazlı Nazlı' isimli 11 eserden oluşan albümünde aranjör Nurullah Çaçan ile çalıştı. Nişana; kendi söz ve bestelerinin de olduğu albümde, Kerem Ökten ve Fecri Ebcioğlu gibi söz ve bestekarların da eserlerini seslendirdi. Şarkıcı, dünyaca tanınmış sanatçı 'un söylediği 'I Wıll Always Love You' isimli şarkıyı da albümünde seslendirdi. Şarkıcının 'Nazlı Nazlı' isimli albümü, önceki gün müzikseverlerle buluştu.
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