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Peker’den albüm öncesi yeni şarkı sürprizi

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Peker’den albüm öncesi yeni şarkı sürprizi
POP müziğin efsane ismi 'den yedi yıl aradan sonra yepyeni albüm müjdesi geldi. Müzik kariyeri boyunca 17 albüm çıkaran Hakan Peker, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Asil'in çıkış parçası 'Unutulur mu Aşklar'ı, 20 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturacak. Sözü ve müziği Emre Eyüboğlu'na, aranjesi Alper Atakan'a ait 'Unutulur mu Aşklar'la sevenlerine albüm öncesi sürpriz yapacak olan sanatçı, şarkıya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip de çekti. Dalında en iyi dansçıların eşlik edeceği klip çekimleri, 'da gerçekleşti. Peker, "Sevenlerim tarafından çok sevilecek ve yine çok ses getirecek bir iş yaptık. 2018 yılı benim yılım" diye konuştu.
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Peker’den albüm öncesi yeni şarkı sürprizi
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