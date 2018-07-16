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kayıpları bulmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Sevgi İzi kayıpları bulmaya devam ediyor
Araştırmacı gazeteci 'nın kendini ifade edemeyen vatandaşlarımızın hayatını güvence altına almak için başlattığı projesi, yaz tatilinde de kayıpları bulmaya devam ediyor. 10 yaşındaki Ömer Faruk Bakırcı 4 Temmuz Çarşamba günü Sultangazi'de kayboldu. Bu sırada Müge Anlı'nın Sevgi İzi ihbar hattına bir telefon geldi. Başakşehir Polis Merkezi'nden arayan görevli memurlar, kolunda Sevgi İzi olan bir çocuk bulduklarını söyledi. Müge Anlı ekibi, Sevgi İzi numarasından kayıp çocuğun Ömer Faruk Bakırcı olduğu bilgisine ulaştı ve Ömer Faruk ailesine kavuştu. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan 9 yaşındaki zihinsel engelli Emirhan Kabak ve Ankara Eryaman'da yaşayan 56 yaşındaki zihinsel engelli Doğan Türkmen de sol bilekleri üzerindeki Sevgi İzi sayesinde kaybolduktan çok kısa bir süre içerisinde ailelerine teslim edildi.
Ayşem Sicim / SABAH
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Sevgi İzi kayıpları bulmaya devam ediyor
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