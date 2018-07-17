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Bali yolcusu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Bali yolcusu
Ekranların güzel oyuncusu , önceki gün İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Toy Poddle cinsi Alf isimli köpeğiyle alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin'i görenler, ilk etapta oyuncak olduğunu düşündükleri köpeğin canlı olduğunu anladı. Alf, alışveriş merkezinde bir anda ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu, alışveriş turunun ardından Meat Chef'e geçerek deniz manzarası eşliğinde yemek yedi. Yeni dönemde ekranlarda olacağının da sinyalini veren Tanrısevsin, "Görüştüğüm projeler var yalnız netlik kazanmış değil" dedi. Yeni sezon öncesi tatile çıkacağını da belirten Tanrısevsin, Bali'ye gideceğini söyledi.
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Bali yolcusu
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