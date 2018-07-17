Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç çiftinin aşk pozu çok konuşuldu!

Birkan Sokullu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu, paylaşımına, "Mutluyuz be çocuklar" notunu düştü. Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç aşkı tam gaz devam ediyor. Sokullu, sevgilisi Tüzünataç ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu'nun "Mutluyuz be çocuklar" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Sokullu, sevgilisi Tüzünataç ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu'nun "Mutluyuz be çocuklar" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:19
'MUTLUYUZ BE ÇOCUKLAR'
Birkan Sokullu sevgilisi Berrak Tüzünataç'la olan fotoğrafını Instagram hesabından duygusal bir yorumla paylaştı. Birkan Sokullu, sevgilisiyle olan fotoğrafının altına 'Mutluyuz be çocuklar' yazdı.