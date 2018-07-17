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- çiftinin aşk pozu çok konuşuldu!

, sevgilisi ile romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu, paylaşımına, "Mutluyuz be çocuklar" notunu düştü. Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç aşkı tam gaz devam ediyor. Sokullu, sevgilisi Tüzünataç ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu'nun "Mutluyuz be çocuklar" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Sokullu, sevgilisi Tüzünataç ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sokullu'nun "Mutluyuz be çocuklar" notu düşerek paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:19
Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç çiftinin aşk pozu çok konuşuldu!

'MUTLUYUZ BE ÇOCUKLAR'

sevgilisi 'la olan fotoğrafını Instagram hesabından duygusal bir yorumla paylaştı. Birkan Sokullu, sevgilisiyle olan fotoğrafının altına 'Mutluyuz be çocuklar' yazdı.

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Birkan Sokullu-Berrak Tüzünataç çiftinin aşk pozu çok konuşuldu!
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