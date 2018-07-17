‘Hedefim 34 beden!’

İBRAHİM Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak
Tatlıses, önceki gün Azka Otel'de görüntülendi. İş için iki günlüğüne Bodrum
'da olduğunu söyleyen Çıtak, "Koşturma içindeyim, bu yaz Bodrum'da tatil yapmayı düşünmüyorum" dedi. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı, "Beş kilo verdim, beş kilo daha vereceğim. Şu an 36 bedenim, hedefim 34 bedene inmek... Kemiklerim iri. Düzenli spor yapıyorum. Umarım hedefime ulaşırım" diye konuştu. Çıtak, güzellik sırları sorulduğunda ise şunları söyledi: "Makyaj yapmıyorum, bu sebeple cildim deforme olmadı. O yüzden makyaja hiç ihtiyaç duymuyorum. Sahnede bile saçımı kendim yapıyorum. Sadece sıra dışı bir durum olursa makyöz geliyor. Hatta bilindik bir modelimiz var, şu anda saçım palmiye modeli..."