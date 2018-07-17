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İcra şoku!

’in sevgilisi işadamı ’in sahibi olduğu , şirket çalışanlarının parasını ödemedi. Çalışanların 2009’da başlattığı icra takibi dokuz yıldır sonuçlanamıyor

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
İcra şoku!
KARŞILIKSIZ ÇEK İDDİASI
, isimli bir şirketin sahibi. 2009 yılında yaşanan sıkıntı sonrası Törer, şirketin bazı çalışanlarına olan borcunu ödemedi. İddiaya göre, bazı çalışanlarına borcunu ise karşılıksız çeklerle ödedi.

S.S., ALACAĞINI İSTİYOR
Çalışanlardan S.S., yapım şirketinden alacağını tahsil etmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Çalışanın dokuz yıl önce başlattığı yaklaşık 90 bin liralık icra takibi henüz sonuçlanmadı. S.S.'nin icra takibi sürüyor.

Çalışanı, Burak Törer'e karşı 90 bin liralık alacağı için icra takibi başlattı.
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