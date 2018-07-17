İcra şoku!

KARŞILIKSIZ ÇEK İDDİASI Burak Törer
, İdol Yapım
isimli bir şirketin sahibi. 2009 yılında yaşanan sıkıntı sonrası Törer, şirketin bazı çalışanlarına olan borcunu ödemedi. İddiaya göre, bazı çalışanlarına borcunu ise karşılıksız çeklerle ödedi. S.S., ALACAĞINI İSTİYOR
Çalışanlardan S.S., yapım şirketinden alacağını tahsil etmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Çalışanın dokuz yıl önce başlattığı yaklaşık 90 bin liralık icra takibi henüz sonuçlanmadı. S.S.'nin icra takibi sürüyor.
Çalışanı, Burak Törer'e karşı 90 bin liralık alacağı için icra takibi başlattı.