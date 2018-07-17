İşte Ozan Ali bebek...

2017 yılında dünya evine giren 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'İlyas'ı Ozan Akbaba
ve Buket Arıkan, geçtiğimiz cuma günü doğan bebekleri ile apayrı bir mutluluk yaşadı. Çift, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Ozan Ali
ismini verdi. Babalık heyecanı yaşayan Ozan Akbaba, oğlu için Instagram hesabından şu postu paylaştı: "Hoş geldin oğlum. Şu kısacık hayatımıza, içinde yanlışların da doğruların da bolca bulunduğu, acizane ruhumuzun bir nefeslik ömrüne yepyeni bir nefes kattığın hayatımıza girdiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az..."