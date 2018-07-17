Lansman partisi Bodrum’a damga vurdu

Borusan Otomotiv
'in Türkiye distribütörü olduğu BMW
'nin evsahipliğini yaptığı ve küratörlüğünü Les Benjamins markasının yaratıcısı ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın'ın üstlendiği özel bir partiyle yeni BMW X2 tanıtıldı. 14 Temmuz gecesi Serafina Mare Bodrum
'da gerçekleşen özel davette Bünyamin Aydın'ın, bir arabanın dinamik, maceraperest ve genç ruhundan ilham alarak tasarladığı kapsül koleksiyonu ilk kez sergilendi. Davet; moda, otomobil, iş, cemiyet ve sanat dünyasından Hilal Kosif -Javier Piles, Elif Dürüst, Işıl-Rüştü Reçber, Burcu- Emre Ziyal, Ceylan- Zuhal Pirinççioğlu, Aslı Pamir-Murat Pilevneli, Dila Tarkan- Yahya Uçbaşaran, Deniz Marşan, Cem Belevi ve Tuğçe Eyilik gibi isimleri bir araya getirdi.