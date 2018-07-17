Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, (d. 30 Haziran 1987) Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli.

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır.Şimdi ise Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmaktadır.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Klavye delikanlisi (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Kuyruk (2016) (sunucu)

Baba Candır (2015) – Haluk ve Hamza

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Eski Hikâye (2013)

Harem (2012)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Pis Yedili (2011-2012-2013)

Mezuniyet (2009)

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009)

Es Es (2008) – (Fethi)

Milyonda Bir (2008)

Görevimiz Tehlike (2015)

Sıra sende Türkiye(2017) (sunucu)

Masum Değiliz (2018) – Mert