Asuman Dabak kimdir?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Asuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.

Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi.

2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.

2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istiyor.

Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.

Asuman Dabak'ın Rol aldığı bazı oyunlar :

Aya Maya Kumpanya

Kaç Baba Kaç

Şen Şakrak Kabare

Annem 40 Yaşında Babaannem 20

Şaşkın Aşıklar

Çık Çıkabilirsen İşin İşinden

Boing Boing

Papaz Kaçtı

Bu Oyun Başka Oyun

Şahane Düğün

Filmografisi :

Pis Yedili – 2011-

Nuri – 2011

Leyla ile Mecnun – 2011

Çakıl Taşları – 2010

Geniş Aile – 2010

Yalancı Romantik – 2009

Haneler – 2009

Süper Babaanne – 2008

Cumhur Cemaat – 2007

Adem'in Trenleri – 2007

Ayda – 2007

Üç Tatlı Cadı – 2007

Tövbe – 2006

Bir İhtimal Daha Var – 2006

Erkek Tarafı – 2005

Şans Kapıyı Kırınca – 2004

Dayı – 2004

Hürrem Sultan – 2003

Tatlı Hayat- 2001

Baykuşların Saltanatı – 2000

Hayat Bağları – 1999

Örümcek – 1998

Kara Melek – 1996

Böyle mi Olacaktı

Tatlı Kaçıklar

Gurbetçiler