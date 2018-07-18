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'in 'kavuşma' videosu!

3 ay önce ikinci kez anne olan 'in kızı sosyal medya hesabından paylaştığı doğum görüntüleriyle takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 18.7.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 10:28
Buse Terim'in 'kavuşma' videosu!

Geçen aylarda anne olan doğum sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU'

Sosyal medya hesabından doğum görüntülerini paylaşan Buse Terim paylaşımına, "3 ay önce bugün, bu saatlerde... Dünyanın anlatılamayacak en güzel duygusu bu... Birinciden sonra acaba yeniden aynı duyguları yaşar mıyım, ya da onu da bu kadar sevebilir miyim diyorsun, hem de öyle bir seviyorsun ki... Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. 3. ayımız kutlu olsun Naz'ım" notunu ekledi.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Buse Terim'in yüz binlerce kişi tarafından izlenen videosuna takipçileri 'Gözyaşlarına boğuldum', 'Çok duygulandım' şeklinde yorumlar yaptı.

İŞTE O VİDEO...

Buse Terim'den duygulandıran paylaşım!

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Buse Terim'in 'kavuşma' videosu!
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