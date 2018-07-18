Ceren Hindistan davasında yeni gelişme!

Ceren Hindistan'ın eski erkek arkadaşı Ümit Aslan, 29 yaşındaki oyuncunun kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 1 aylık koruma kararından sonra 3 günlük zorlama hapsini istemişti. Mahkeme, Aslan'ın talebini karar bağladı.
Giriş Tarihi: 18.7.2018 14:30Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 14:44
Önceki gün görülen davada mahkeme; TV programlarında ve sosyal medyada hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ceren Hindistan'ın 3 günlük zorlama hapsini isteyen eski hayat arkadaşı Ümit Aslan'ın talebini reddetti. Kaynak: Akşam