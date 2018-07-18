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davasında yeni gelişme!

'ın eski erkek arkadaşı , 29 yaşındaki oyuncunun kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 1 aylık koruma kararından sonra 3 günlük zorlama hapsini istemişti. Mahkeme, Aslan'ın talebini karar bağladı.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 14:44
Ceren Hindistan davasında yeni gelişme!

Önceki gün görülen davada mahkeme; TV programlarında ve sosyal medyada hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'ın 3 günlük zorlama hapsini isteyen eski hayat arkadaşı 'ın talebini reddetti. Kaynak: Akşam

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Ceren Hindistan davasında yeni gelişme!
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