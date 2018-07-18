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Kumsala dozerler girdi, halk öfkeli!

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Kumsala dozerler girdi, halk öfkeli!
'daki kaçak yapılar, imarsız alanlara kurulan mekanlar ve kumsallara dikilen evler, hem Bodrumlular'ı, hem de tatilcileri rahatsız ediyor. Birçok kez haberlere konu olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmayan Bodrum'da, yeni bir kriz daha yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Gündoğan'da bulunan Küçükbük Koyu'ndaki kumsala yeni bir bina yapılmaya başlandı. Denize 5-6 metrelik mesafede bulunan ve Muhtarın Yeri adlı mekanın önünde yapımına başlanan binaya, 'li belediye tarafından, iskanı olmamasına rağmen iş yeri açma ruhsatı verilmiş. Öte yandan yapının inşaatı sırasında, Muhtar'ın Yeri'nin önüne de duvar çekilmiş. Ancak kıyı kanununa göre, duvar ancak denizden 30 metre uzaklıkta bulunan bir alana çekilebilir. Manzarası kapanan Muhtar'ın Yeri'nde oturanlar, şikayetlere rağmen kimsenin konuyla ilgilenmediğini söylüyor.
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Kumsala dozerler girdi, halk öfkeli!
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