Soner Arıca: Kliplere bir villa parası harcadım

Arıca, geçtiğimiz günlerde şarkıya çektiği klip
le, kariyerinde 69'uncu klibine de imza attı. Arıca ile yeni şarkısını, kliplerini ve kariyerini konuştuk...
* 69'uncu klibinize imza attınız. Rekor mu bu?
Sanırım rekor. Nicelik ve nitelik açısından değerlendirdiğimde hepsi günün ölçülerine göre iyi işlerdi. Yıllar önce havuzda takım elbiseyle klip çektim, olay oldu, 'deli' dediler bana ama sonra herkes havuzda kıyafetli klip çekti. Bu kadar klip aslında 69 ay demek, o da 5.5 yıl yapıyor. Ben 25 yıllık kariyerimin 5.5 yılını kliplere ayırmışım yani.
* 69 klip, 69 şarkı demek. Bu sizin üretkenliğinizi de gösteriyor aslında...
Kesinlikle. Öncesi, çekim süreci, kurgu aşaması derken, onca yıl geçmiş. 150 şarkının yarısından fazlasını kliplendirmişim.
* Maliyet hesabı yaptınız mı hiç?
Yapmadım. 19 klibi prodüktörler yapmış, 50'si için ise cepten harcadım. Totalde baktığımda tüm bu kliplere bir villa parası gitmiştir.
* "Kliplere harcadığım parayla villa alsaydım keşke" dediğiniz olmuyor mu?
Hayır, olmuyor. Bir villa param daha olsa hiç tereddüt etmeden yine aynı şekilde harcardım. Bende ticaret zekası yok. Ben işimi iyi yapmaya, kendime yakışanı yaratmaya çalışırım.
* Bu klip de yine farklı bir teknikle örnek olacak cinsten...
Evet, ben sette bu kadar iyi sonuç çıkacağını tahmin etmiyordum. Dijital efekt kullanılmadan akan görüntüde mekan değiştirme tekniği kullanıldı. Her karede santim hesabı yapıldı. Dansçılar, İstanbul
'un 12 ayrı semtinde dans etti.
* Klibinizi sokakta çekerken neler hissettiniz?
Sokağa çıkmak iyi geldi. İçimdeki çocuklardan birini lunaparkla götürmek gibi oldu. Sokak canlı, yaşıyor. O yüzden şarkıyla da örtüştü.
* 'Seni Almazsam' dokuz sekizlik, hareketli bir şarkı. Hikayesinden biraz bahseder misiniz?
Şarkı, benim bir türlü bitemeyen albümüme koymayı düşündüğüm eserlerden biri. Farklı formda bir şarkı yapmak istedim. Sözel yapısı da oldukça kuvvetli. 'Gitme ölürüm bak' diyen Soner, bu kez 'Seni almazsam bu şehri yakar yıkarım' diyor.
* Normalde de böyle giderli yanınız var mı?
İçimde varmış demek ki öyle bir giderli yanım. Ben her şeyin daha munis halledilmesinden yanayım. Çünkü hayat böyle atarlı giderli olmaya değmiyor. Ama bu seni almazsam lafı kaba kuvvet olarak algılanmasın. Seni almazsam yani senin hikayene dahil olmazsam demek. KİMSE BENİM İÇİN 'HAKKIMIZI YEDİ' DİYEMEZ
* 25 yıllık kariyerinizi nasıl görüyorsunuz?
Zamanımın boşa geçmediğini görüyorum. Ne yaparsam yapayım, hiçbir klibimim Michael Jackson
'ınkinden daha güzel olmayacağını biliyorum ama bu şov dünyası içinde benim kliplerime bakıp 'Bu adam neler yapmış' diyenlerin olduğunu da biliyorum. Amacımız iyi konuşulmak, iyi insan olmak. Ben adam olmaya çalıştım ve bu konuda gurur duyuyorum kendimle. Sektörde arkamdan kimse "Soner'de şu kadar param kaldı" ya da 'Hakkımızı yedi' diyemez.
* Yapmak istediğiniz bir şey var mı hayata dair?
Paraşütle atlamak istiyorum. Ama onu yapamayacağım sanırım yükseklik korkusu sebebiyle...