Caz Festivali’ne efsanevi kapanış

LED Zeppelin'in efsanevi sesi Robert Plant , grubu The Sensational Space Shifters ile önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. İKSV tarafından düzenlenen 25'inci İstanbul Caz Festivali 'nin kapanış konserine imza atan sanatçı, büyük ilgiyle karşılandı. Plant konserde; 'Lemon', 'Turn It Up', 'May Queen', 'Rainbow', 'California', 'Please Read The Letter', 'Gallows' ve 'Carry Fire' gibi şarkılarını seslendirdi. Plant, ilk kez 11 yıl önce 14'üncü İstanbul Caz Festivali'nde hayranlarıyla buluşmuştu.