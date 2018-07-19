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’ne efsanevi kapanış

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Caz Festivali’ne efsanevi kapanış
LED Zeppelin'in efsanevi sesi , grubu The Sensational Space Shifters ile önceki akşam Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. İKSV tarafından düzenlenen 25'inci İstanbul 'nin kapanış konserine imza atan sanatçı, büyük ilgiyle karşılandı. Plant konserde; 'Lemon', 'Turn It Up', 'May Queen', 'Rainbow', 'California', 'Please Read The Letter', 'Gallows' ve 'Carry Fire' gibi şarkılarını seslendirdi. Plant, ilk kez 11 yıl önce 14'üncü İstanbul Caz Festivali'nde hayranlarıyla buluşmuştu.
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Caz Festivali’ne efsanevi kapanış
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