Ebru Şallı’nın izinden yürüyor! Harun Tan’da sertifikasını aldı, yoga hocası oldu!

Ebru Şallı’nın 11 yıllık evliliğin ardından 2013’te boşandığı, 2 oğlunun babası Harun Tan 5 yıldır yoga yapıyor. Podyumların aranılan yüzlerinden biriyken pilatese gönül veren Ebru Şallı, form tutmak için başladığı bu sporu zaman içinde meslek edinmişti. Devamında pilates CD’leri de çıkaran Ebru Şallı’dan sonra eski eşi Harun Tan da benzer bir yola girdi. Harun Tan, sertifikasını geçtiğimiz günlerde yoga eğitmeni Nihan Hantal’dan aldı.
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:08
KURSU TAMAMLAYIP SERTİFİKASINI ALDI
Harun Tan, mankenlikten pilates eğitmenliğine geçiş yapan eski eşi Ebru Şallı'nın izinden yürüyor. İşadamı, yoga eğitmeni olmak için gittiği kursu tamamlayıp sertifikasını aldı.