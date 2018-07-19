Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ebru Şallı’nın izinden yürüyor! Harun Tan’da sertifikasını aldı, yoga hocası oldu!

’nın izinden yürüyor! ’da sertifikasını aldı, yoga hocası oldu!

’nın 11 yıllık evliliğin ardından 2013’te boşandığı, 2 oğlunun babası 5 yıldır yoga yapıyor. Podyumların aranılan yüzlerinden biriyken pilatese gönül veren Ebru Şallı, form tutmak için başladığı bu sporu zaman içinde meslek edinmişti. Devamında pilates CD’leri de çıkaran Ebru Şallı’dan sonra eski eşi Harun Tan da benzer bir yola girdi. Harun Tan, sertifikasını geçtiğimiz günlerde yoga eğitmeni Nihan Hantal’dan aldı.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:08
Ebru Şallı’nın izinden yürüyor! Harun Tan’da sertifikasını aldı, yoga hocası oldu!

KURSU TAMAMLAYIP SERTİFİKASINI ALDI

, mankenlikten pilates eğitmenliğine geçiş yapan eski eşi 'nın izinden yürüyor. İşadamı, yoga eğitmeni olmak için gittiği kursu tamamlayıp sertifikasını aldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şallı’nın izinden yürüyor! Harun Tan’da sertifikasını aldı, yoga hocası oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN