İrem Derici’den duygu dolu sözler… Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde paylaştı!

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Harun Kolçak'ın ölümünün birinci yıldönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Geride bıraktığımız yıl 19 Temmuz’da aramızdan ayrılan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Harun Kolçak’ın ardından, şarkıcı İrem Derici çarpıcı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım…
Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:53Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:58
"ÖZLEDİM SENİ, ÇOK HEM DE"
Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde şarkıcı İrem Derici, duygu dolu satırlar yazdı. Derici, Harun Kolçak için "Özledim seni, çok hem de" dedi.