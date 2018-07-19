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’den duygu dolu sözler… 'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde paylaştı!

Şarkıcı , meslektaşı 'ın ölümünün birinci yıldönümünde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Geride bıraktığımız yıl 19 Temmuz’da aramızdan ayrılan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Harun Kolçak’ın ardından, şarkıcı İrem Derici çarpıcı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım…

Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:58
İrem Derici’den duygu dolu sözler… Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde paylaştı!

"ÖZLEDİM SENİ, ÇOK HEM DE"

Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden 'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde şarkıcı , duygu dolu satırlar yazdı. Derici, Harun Kolçak için "Özledim seni, çok hem de" dedi.

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İrem Derici’den duygu dolu sözler… Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde paylaştı!
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