İrem Derici’den duygu dolu sözler… Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde paylaştı!

"ÖZLEDİM SENİ, ÇOK HEM DE"

Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın 1'inci ölüm yıl dönümünde şarkıcı İrem Derici, duygu dolu satırlar yazdı. Derici, Harun Kolçak için "Özledim seni, çok hem de" dedi.