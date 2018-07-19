Mustafa Ceceli’den İntizar’a şok hamle!

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı Mustafa Ceceli, bu kez İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.