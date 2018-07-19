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’den ’a şok hamle!

Ünlü şarkıcıyı haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, ’ın 2 ay süreyle ’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik’in 7 yaşındaki çocukları Arın Ceceli’nin menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulundu.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:40
Mustafa Ceceli’den İntizar’a şok hamle!

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Eski eşi Sinem Gedik ile arasındaki ilişki iddiaları üzerine çocuğunun velayetini almak için dava açan şarkıcı , bu kez İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.

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Mustafa Ceceli’den İntizar’a şok hamle!
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