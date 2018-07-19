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Yeni cover’ı göç verdi

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Yeni cover’ı göç verdi
DÜNYACA ünlü 'La Case de Papel' dizisinin yeni jenerik müziklerini yapan DJ Burak Yeter, önceki akşam İstinye- Park'ta arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta Yeter; dizinin yeni jenerik müziğinin ilk kez 'da görücüye çıktığını söyledi. Geçen hafta Sırbistan'da 70 bin kişiye konser veren Yeter, şarkının çok beğenildiğini belirtti. Ünlü DJ, konsere Türkiye'den de 10 bin kişinin katıldığını sözlerine ekledi. Öte yandan Yeter, yakında ile de sürpriz bir projelerinin olduğunu da müjdeledi.
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Yeni cover’ı göç verdi
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