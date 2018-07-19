Yeni cover’ı göç verdi

DÜNYACA ünlü 'La Case de Papel' dizisinin yeni jenerik müziklerini yapan DJ Burak Yeter, önceki akşam İstinye- Park'ta arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta Yeter; dizinin yeni jenerik müziğinin ilk kez Sırbistan
'da görücüye çıktığını söyledi. Geçen hafta Sırbistan'da 70 bin kişiye konser veren Yeter, şarkının çok beğenildiğini belirtti. Ünlü DJ, konsere Türkiye'den de 10 bin kişinin katıldığını sözlerine ekledi. Öte yandan Yeter, yakında Ajda Pekkan
ile de sürpriz bir projelerinin olduğunu da müjdeledi.