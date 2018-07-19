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Yılan göndermesi

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Yılan göndermesi
Şarkıcı , önceki gün New York'taki evinden çıkarken görüntülendi. Yılan derisi bir çanta takan Swift, iki yıl önce bugünlerde polemik yaşadığı 'ın kendisine "Yılan!" demesini tiye aldı. Swift'in hayranları da önceki gün Kardashian'a yılan ve fare emojileri göndererek 'Kim, Taylor'dan özür dile' mesajları yağdırdı. Swift ile Kardashian arasında; Kardashian'ın eşi 'in, bir şarkısındaki müstehcen sözlerde kendisinin adını kullanması üzerine soğuk savaş başlamıştı.
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Yılan göndermesi
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