Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz Nesrin Cavadzade ile mi birlikte?

Oyuncu Burak Deniz ve Büşra Develi ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Büşra Develi, açıklama yaparak; ‘Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki…’ demişti. Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı. Burak Deniz ile Nesrin Cavadzade birlikte mi?
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:34Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:37
3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı.