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'den ayrılan ile mi birlikte?

Oyuncu ve ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Büşra Develi, açıklama yaparak; ‘Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki…’ demişti. Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı. Burak Deniz ile birlikte mi?

Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:37
Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz Nesrin Cavadzade ile mi birlikte?

3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan 'den ayrılan , kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı.

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Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz Nesrin Cavadzade ile mi birlikte?
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