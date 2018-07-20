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Inna’dan Harbiye’de Ajda ve Ebru şarkısı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Inna’dan Harbiye’de Ajda ve Ebru şarkısı
RomanyalI ünlü şarkıcı Inna, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. 'Roulette', 'Gimme Gimme' ve 'Nirvana' gibi hit parçalarıyla izleyiciyi coşturan güzel şarkıcı, danslarıyla da beğeni topladı. Bir ara seyircilere, "Benimle şarkı söylemek isteyen var mı?" diye soran Inna, küçük bir hayranını sahneye davet etti. Mutluluktan ağlayan minik Inna hayranı, "Seni çok seviyorum" diyerek güzel yıldızın boynuna sarıldı. Hayranına Türkçe olarak "Seni seviyorum" diye karşılık veren Inna, büyük alkış aldı. Konserde, Ajda Pekkan ile özdeşleşen 'Yaz Yaz Yaz' şarkısını da seslendiren Inna, başka Türkçe şarkılar da bildiğini söyledi. Inna, Ebru Gündeş'in 'Çingenem' şarkısını Türkçe olarak mırıldanarak "Ebru Gündeş'i severim" dedi.
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Inna’dan Harbiye’de Ajda ve Ebru şarkısı
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