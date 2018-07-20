Zencefilli tatlılar

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda; bazılarımızın çok sevdiği, bazılarımızın ise keskin kokusu ve boğazı yakan özelliğinden ötürü soğuk baktığı, ancak benim bayılarak neredeyse tüm yemeklerimde kullandığım zencefil konusunu işliyorum. Zencefilin sağlığa faydaları çok eski tarihlerden beri biliniyor. Esasen Güneydoğu Asya kökenli bir bitki türü. Diğer yandan şifa kaynağı olan zencefil, yemeklerde ve Asya bölgesinde turşu olarak da kullanılıyor. Yüksek vitamin ve besin kaynağı olduğu herkes tarafından biliniyor.

TATLILARDA ZENCEFIL AROMASI

Ben bugün size zencefil aromalı üç tane tatlı tarifi veriyorum. Bir tanesi pamuk gibi bir cheesecake, diğeri üzerinde zencefil aromalı bir sosu bulunan kakaolu zencefilli bir kek ve en sonuncu olarak da aklıma geldikçe pişirdiğim zencefilli puding. Birini diğerinden ayıramayacağım kadar çok sevdiğim üç ayrı tatlı bunlar. Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan bir birey olarak elbette ben de zaman zaman detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum. Zencefil de benim detoks tercihlerimden biri. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

ZENCEFİLLİ CHEESECAKE



100 gr. tereyağı

2 paket yulaflı tarçınlı bisküvi

4 paket labne

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı toz zencefil

YAPILIŞI:

Önce bisküvileri bir mutfak robotunda çekiyoruz. Sonra bir yoğurma kabına aktarıp içine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekleyip hamur gibi yoğuruyoruz. Bu arada kalıbı iyice yağlıyoruz. Labnelerin içine pudra şekerini ve toz zencefili yumurtaları kırıp iyice karıştırıyoruz ya da çırpıyoruz. Kalıbın dibine bisküvili harcımızı yayıyoruz. Zencefilli harcı, dolaptan çıkardığımız bisküvi hamurunun üzerine yayıyoruz. Fırını 175 dereceye ayarlayıp orta gözüne kekimizi koyuyoruz ve en az 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 3-5 saat bekletiyoruz.

ZENCEFİLLİ SOSLU KEK



2 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı kadar elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatil kaşığı toz zencefil

1 paket kakao (25 gr.)

1 çay bardağı damla çikolata

SOS İÇİN:

5 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zencefil tozu

Üzeri için kırık ceviz

YAPILIŞI:

Yumurtalarla şekeri bembeyaz oluncaya dek çırpıyoruz. Yağı ve yoğurdu ilave edip tekrar çırpıyoruz. Vanilya, tarçın, zencefil, kakaoyu da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Elenmiş unu ve unlanmış damla çikolatayı da ekleyip karıştırıyoruz. Kalıbı yağlayıp unlayıp, kek hamurunu döküyoruz, 170 derece fırında pişiriyoruz. Sosu pişirip kekin üzerine döküyoruz.

ZENCEFİLLİ PUDİNG



1 litre süt

2 parmak ebadında taze zencefil

1 kibrit kutusu kadar tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

1 su bardağı pirinç unu

YAPILIŞI:

Bir su bardağı sütü ve soyulmuş taze zencefili miksere atıp ve iyice parçalıyoruz. Karışımı bir tel süzgeçten geçiriyoruz. Kalan sütü, zencefilli süt karışımına ekliyoruz Pirinç unu, şeker ve tereyağını koyuyoruz. Orta ısılı ocakta çırpma teliyle sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.