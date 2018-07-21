490 etkinlik 250 bin izleyici

Ünlü komedi oyuncusu Hakan Yılmaz'ın başrolünde olduğu komedi oyunlarıyla adından bahsettiren Gergedan Yapım, sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 'Yetersiz Bakiye, 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek', 'İnternette Tanışan Son Çift', 'Patates' ve çocuk oyunu 'Canım Kardeşim 2' ile tiyatro seyircisinin takip ettiği oyunlara imza atan Gergedan Yapım, yaz sezonunda da boş durmuyor. Haluk Levent'in 25. Yıl Açıkhava konserlerini de organize eden şirket, oyun ve konserlerle Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Hakan Yılmaz'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği partneri Ebru Cündübeyoğlu'yla rol aldığı komedi oyunu 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek', yoğun ilgi görüyor. Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan'ın yazdığı, Hakan Yılmaz'ın aynı zamanda yönettiği oyun yarın akşam Duru Tiyatro'da sahnelenecek. Ardından yaz turnesine çıkan oyun Temmuz'da 24'ünde Denizli, 25'inAntalyalya, 26'sında İzmir, 27'sinde Kuşadası ve 28'inde Bodrum'da seyirciyle buluşacak. Gergedan Yapım'ın ilk oyunu 'Yetersiz Bakiye' ise 360 kez perdelerini açarak en çok izlenen komedi oyunu olmayı başardı.

YENİ ŞİRKET YENİ OYUN

Patron Cengiz Şahin'den sezona dair bilgi aldım. Geçen sezon 490 etkinlik yaptıklarını ve yaklaşık 250 bin seyirciye ulaştıklarını söyleyen Şahin; "Toplamda altı prodüksiyon ve konserlerle yola devam ediyoruz. Etkinliklerin yanı sıra Woo Entertaintment adında yeni bir şirket kurduk. Anadolu yakasında bir AVM'nin sahne işletmesini başka bir ortakla birlikte Woo Entertaintment yapacak" dedi. Şahin, yeni sezona başrolünde Janset'in olacağı Murat Dişli'ye ait 'Nikaha Son Çağrı' adlı yeni bir oyun hazırlığında olduklarını

da sözlerine ekledi.