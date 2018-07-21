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hayranlarına kötü haber

Yeşilçam’ın usta oyuncusu ’ın ardından da oyunculuğu bırakıyor. Efsane isim ’ın yeni filmi ‘Kapı’yla jübilesini yapacak. Kadir İnanır, meslektaşı Türkan Şoray gibi sinemayı bırakmaya karar verdi

Giriş Tarihi: 21.7.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 23:03
Kadir İnanır hayranlarına kötü haber

unutulmaz filmlerin güçlü oyuncusu , meslektaşı gibi sinemayı bırakmaya karar verdi. Bugüne kadar sayısız filmde rol alan en son 2012'de Elveda Katya filminde oynayan usta oyuncu, yönetmen ve eşi Filiz Durak'ın yöneteceği 'Kapı' adlı sinema filmiyle son kez seyircinin karşısına çıkacak.

MARDİN'DEN İSTANBUL'A

Midyatlı Süryani bir ailenin dramını anlatan yapım için el sıkışan efsane oyuncu, önümüzdeki günlerde çekimler için 'e gidecek. 1,5 ay sürmesi beklenen çekimler Mardin'de başlayıp sonrasında Kapadokya ardından 'da son bulacak.

NECLA NAZIR'A TEKLİF

Yapım şirketinin, İnanır'a kadın partner olarak Necla Nazır'a teklif götürdüğü öğrenildi.

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Kadir İnanır hayranlarına kötü haber
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