Aşkta gözüm kördür ne gurur ne onur kalır

Oyuncu Sercan Badur'un ilginç bir öyküsü var... İkiz kardeşiyle üniversitede aynı puanı alıp aynı bölüme girmeye hak kazansa da; aile büyükleri, 'Bunların artık ayrılması lazım' diyor. Bunu fırsat bilen Badur, çocukluğundan beri oyuncu olmak istediği için yetenek sınavlarına girip Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı'na başlıyor. 'Masum Değiliz' dizisiyle atv izleyicisiyle buluşan genç oyuncuyla, hayatına dair merak edilenleri konuştuk... İkiz kardeşinizle ortak yaşamınız üniversiteden itibaren ayrılmış. Öğrencilik zor muydu?
Mimar Sinan Üniversitesi kolay bir okul değil. Mezun olmam 10 seneyi buldu. Konservatuvar öğrencisiyken televizyona iş yapmamız istenmiyordu ama hem çalışıp hem okuyan bir öğrenci profili çizdim ve cezasını da yıllarla çekmiş oldum. Hep okulumu dondurarak televizyona iş yaptım. Aslında 20'li yaşlarınızın sonuna geldiniz ama göstermiyorsunuz, bu avantaj mı?
Valla kendimi arada kalmış gibi hissediyorum. Hem çocuğu oynuyorum, hem de genci oynuyorum ama çocuğu olan birini oynamak için sanırım biraz zamanım var. 30'lu yaşlarımda farklı bir görüntüye dönüşeceğimi düşünüyorum. 20'li yaşlarımın bitmesine rağmen genç göstermek avantaj. Demek ki 30'lu yaşlarımda da 20'leri yaşayabileceğim. Hem TV çalışmaları, hem de iki tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluşuyorsunuz. Her yerde olmak sizi yormuyor mu?
Ben zorluğu seven bir adamım, boş durunca afakanlar basar. Mesleki anlamda ruhani olarak o kadar güzel tatmin yaşıyorum ki tarifi mümkün değil. Tiyatro ruhumu arındırıyor. Kardeşiniz Caner Badur'un oyunculuğa merakı olmadı mı?
Benim zorumla birkaç tane projemiz var ama onun bu işlere ilgisi hiç yoktu. O mantıkçı, ben duygusalımdır. Hatta küçükken bize benzetme yaparlarken; ona 'Küçük Polat', bana da 'Behlül' derlerdi. BÖYLE BİR SIRRI TUTAMAM Hulusi Kentmen, "Sete otobüsle geliyoruz ama köşklerde yaşayıp en lüks arabalara biniyoruz. İş bitiyor; tekrar otobüse binip evlerimize gidiyoruz" demiş. Geçici süreliğine o ihtişama ayak uydurmak nasıl bir his?
Zaten işin güzel tarafı bu,
benden uzak bir şeyi oynamak en
güzeli. Canlandırdığınız rollerin hayatı özendirici gelmiyor mu?
Gelmez olur mu, zaten bunu
yaşamak için o rollere bürünüyorum.
Sürekli empati yapmaya çalışıyorum
ve canlandırdığım karakterlerin
rengi öyle çıkıyor. Sizin gibi derinlikli rolleri üstlenen biri jön olmak ister mi?
Jön dediğimiz şey, biraz fotoğraf
isteyen bir durumdur. Bugün
başrol oynuyorum ama başroller
illa ki jön isteyen karakterler
olmuyor. Çünkü seyircimiz artık
çok bilinçli; en önemlisi gerçek ve
samimi olmaktır. Bugün başrolüm
ama yarın çok sevdiğim bir projede
beni yan rolde görebilirsin. 'Masum Değiliz'de canlandırdığınız 'Umut' nasıl biri?
'Umut'; özgüveni olan,
yurt dışında okumuş, ailesine
karşı gelmiş
ve Balat gibi bir
yerde kendisine
atölye
kurmuş,
ailesi
zengin
olan bir birey ama duygusal ve
sanatçı bir kişiliğe sahip diyebilirim.
Travmatik bir olay yaşadığı
için kendini işin içinden çıkaramıyor,
çünkü ortada bir adam öldürme
olayı var. Dünyanın en güçlü
adamı da olsan, katilsin ve bu
adamı delirten bir şey. Katil ama aslında bilinçli bir cinayet işlenmiyor...
Kazara olan bir cinayet, aslında
buradan kalktıktan sonra hepimizin
başına da gelebilir. Çünkü çok
fazla trafik canavarı var. 'Umut'
ve arkadaş grubunu yolda giderken
bir kamyon şoförü taciz ediyor.
Duruyorlar ve kamyon şoförü
elinde levyeyle iniyor. Laflarla
da çocukları tahrik ediyor. Zaten
geç kalmalarının paniğiyle beraber
adamı dövüyorlar ve adam ölüyor.
Delilleri karartıp cesetten kurtuluyorlar
ama hayatları değişiyor. Hayatta bu kadar büyük bir sırrı tutabilir misiniz?
Tutamam, zaten 'Umut' da tutmak
istemiyor ama bu sadece
'Umut'un değil, dört kişinin ortak
işlediği bir suç ve aldıkları kararda
hep birlikte hareket etmek zorundalar.
Aslında başkasını yakmamak
için bu sırrı tutmaya çalışıyor.
Tabii dizimiz sadece bu suçtan ibaret
değil, başka entrikalar da var. Siz masum musunuz?
Masum değilim ama bu 'Kötüyüm'
demek değildir. Canlandırdığım
karakter bana çok benziyor;
hem sanatçı oluşu, hem de duygusal
oluşu. Sercan olarak fevri
ama hassas bir insanımdır. İşte ve
aşkta masumiyetimi koruyamadığım
anlarım olabiliyor. Aşkta zaten
gözüm kördür; ne gurur kalıyor, ne
onur kalıyor. O yüzden yapacağım
bir şeyin bedelini kendi ölçülerimde
ödemeye hazırım. Neticede herkes
hayatında hatalar yapıyor. Bunlar riskli değil mi?
Riskli ama Sercan böyle. Macera
ve riski sevdiğim için bunlar iş
ve aşk hayatımda da geçerli oluyor.
Zaten risk almadan hayatta hiçbir
şey yapılamaz.
Kaliforniya'ya giderken kendimi Meksika
'da buldum İş dışındaki hayatınız nasıl gidiyor?
Gezmeye tapan biriyim. Sırt çantamı takarım, seyyah gibi gezerim. Özellikle Barselona çok sevdiğim bir şehir. İki sene önce aldım sırt çantamı, 'Kaliforniya'ya gidiyorum' dedim ama kendimi Meksika'da buldum. Annemi arayıp 'Hakkınızı helal edin' diye konuşma yapmıştım. 'BENİ İKİZİMLE KARIŞTIRIYORSUNUZ' DEYİP İNSANLARI ATLATIYORUM Sizde biraz haşarı çocuk imajı var gibi... Öyle misiniz?
Eğer çıkan
haberlere göre
diyorsan ikiz kardeşimdir
o... (Gülüyor) Hakikaten
o, çok fazla ben diye yazılıyor.
O benim canım, başka birini
onun yerine koymam mümkün
değil. Tabii ki hayatını nasıl yaşamak
istiyorsa yaşamalı. Kardeşiniz gibi kendinizi tanıttığınız, insanları atlattığınız durumlar hiç oldu mu?
Magazine değil
ama yaptığım
durumlar oldu.
Genelde metrobüste ve otobüste;
'Ben değilim, siz kardeşimle
beni karıştırıyorsunuz' diye sıyrılıyorum.
Çünkü biriyle fotoğraf
çektirmeye başlayınca, tanıyan
tanımayan bütün otobüstekilerle
çektirmeye başlıyoruz.