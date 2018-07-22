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Aşkta gözüm kördür ne gurur ne onur kalır Atv dizisi ‘Masum Değiliz’de ‘Umut’u canlandıran Sercan Badur, “İşte ve aşkta masumiyetimi koruyamadığım zamanlar oluyor” diyerek ekledi: “Aşkta gözüm kördür; ne gurur, ne onur kalır. Ama yapacağım şeylerin bedelini ödemeye hazırım”