Harbiye’den Yüksel geçti

Pop
müziğin efsane isimlerinden Levent Yüksel
, önceki gün Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Levent Yüksel, arabesk şarkılar da seslendirdi. Harbiye izleyicisine bir de sürpriz hazırlayan Levent Yüksel, Gökçe Bahadır
'ı sahneye davet ederek 'Ayrılmam' şarkısında düet yaptı. Manken Deniz Akkaya
da Levent Yüksel'in konserini sevgilisi Gökmen Şeynova ile birlikte izledi.