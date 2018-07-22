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Harbiye’den Yüksel geçti

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Harbiye’den Yüksel geçti
Pop müziğin efsane isimlerinden , önceki gün Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Levent Yüksel, arabesk şarkılar da seslendirdi. Harbiye izleyicisine bir de sürpriz hazırlayan Levent Yüksel, 'ı sahneye davet ederek 'Ayrılmam' şarkısında düet yaptı. Manken da Levent Yüksel'in konserini sevgilisi Gökmen Şeynova ile birlikte izledi.
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Harbiye’den Yüksel geçti
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