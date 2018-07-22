Oyuncu Yeşim Büber 10 yıldır yaşadığı tekneyle tura çıktı!

10 YILDIR TEKNEDE YAŞIYOR

Oyunculuğa veda edip 10 yıldır eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocukları ile teknede yaşamayı tercih eden eski oyuncu Yeşim Büber, önceki gün Gümüşlük'te eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı tekneyle tura çıktı.