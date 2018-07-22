Süreyya Yalçın 400 Bin TL'lik yüzüğünü denize düşürdü!

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran bir ay önce Miami'den geldi. Soluğu Güney sahillerine aldı. Önce tekneleriyle Yunan Adaları'nı gezdiler. Ardından da Bodrum, Marmaris sahillerini. Kalabalıktan bunalan çift üç gün önce Göcek'e gitti. Teknede bile davete gider gibi takıp takıştırmayı çok seven Süreyya Yalçın denize girmek için mücevher takılarını çıkarırken 400 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürmüş. Tüm aramalara rağmen yüzük bulunamamış. Sosyetenin ünlü ismine, 400 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen yüzük koleksiyonunu eşi Ozan Baran hediye etti.
Giriş Tarihi: 22.7.2018 12:28Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 12:33
Pahalı takılara tutkusuyla bilinen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, değeri tam 400 bin TL olan pırlanta yüzüğünü çıkardığı sırada denize düşürdü.