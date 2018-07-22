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ve tatil için 80 bin TL harcadı

Geçtiğimiz hafta 30 bin TL vererek konsere giden ve çift, Hollywood yıldızlarının konakladığı otelde 1 hafta tatil yaparak 49 bin TL harcadı.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 14:40
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatil için 80 bin TL harcadı

- çifti Hollywood yıldızlarının konakladığı otelde tatil yapıyor. Sayışman çifti geceliği 7 bin TL olan otelde bir hafta kalmak için 49 bin TL ödedi.

TATİL İÇİN SERVET HARCIYOR

Posta'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl oyuncu Almeda Abazi ile dünya evine giren oyuncu Tolgahan Sayışman, tatil için kesenin ağzını açtı. Çift, geceliği 7 bin TL olan otelde bir hafta tatil yaptı.

KONSER İÇİN 30 BİN TL

Geçen hafta Fransa'daki Beyonce konserini VIP bölümde izleyen çift,bu konser için 30 bin TL harcadı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatil için 80 bin TL harcadı
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