Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi tatil için 80 bin TL harcadı

Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çifti Hollywood yıldızlarının konakladığı otelde tatil yapıyor. Sayışman çifti geceliği 7 bin TL olan otelde bir hafta kalmak için 49 bin TL ödedi.

TATİL İÇİN SERVET HARCIYOR

Posta'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz yıl oyuncu Almeda Abazi ile dünya evine giren oyuncu Tolgahan Sayışman, tatil için kesenin ağzını açtı. Çift, geceliği 7 bin TL olan otelde bir hafta tatil yaptı.

KONSER İÇİN 30 BİN TL

Geçen hafta Fransa'daki Beyonce konserini VIP bölümde izleyen çift,bu konser için 30 bin TL harcadı.