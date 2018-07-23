Altın elbiseli kadın Harbiye’de

Funda Arar
, 'Yoluma Düşen Şarkılar' konseptiyle önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'ndeydi. Konserine 'Gamsız' şarkısıyla başlayan Arar, görkemli tacı ve ışıl ışıl altın renkli elbisesiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Binlerce kişinin izlediği konserde Arar, "Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzelsiniz" diyerek konukları selamladı. Sanatçının hayranları da uçan balonlar ve pankartlarlar hazırlayarak Arar'a sürpriz yaptı. Sahnede 'Gündüzüm seninle, gecem seninle, çıldırmaya geldik Funda Arar seninle' yazılı pankartı okuyan Arar, "Evet bu gece hep birlikte çıldıracağız" diyerek sevenlerine karşılık verdi. Başarılı sanatçı, konser öncesi bir ilke imza attı. Arar, sahneye çıkmadan hemen önce sahne arkasından canlı yayın başladı. Sanatçının orkestrası ve ekibinin sahne öncesi görüntüleriyle başlayan yayın, daha sonra Arar'ın kulisinde devam etti.