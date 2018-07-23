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havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı

1995 Türkiye Güzeli, eski manken havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkardı. İki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Demet Şener formunun sırrını açıkladı: “Sporu yaz-kış hiç aksatmıyorum. Haftanın 2 günü yoga yapıyor, 4 günü ağırlık çalışıyorum. Akşam en geç 23.00’te yatıyor, sabah 06.00’da kalkıyorum. Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum. Ayrıca her şart altında mutlu olmayı biliyorum.” Demet Şener hamilelik dönemlerini saymazsak tam 21 yıldır 57 kilo

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:33
Demet Şener havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı

OLAY YARATTI

Eski manken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. İki çocuk annesi Şener formunun sırrını açıkladı...

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Demet Şener havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı
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