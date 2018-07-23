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ve aşk tazeledi!

Oyuncu çift ve karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Odun toplayıp kamp ateşi yakan çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:58
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşk tazeledi!

ODUN TOPLAYIP ATEŞ YAKTI

ve çifti karavanla birlikte göl kenarında tatil fotoğraflarını paylaştı. Romantik paylaşım yapan çift odun toplayıp ateş yaktı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşk tazeledi!
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