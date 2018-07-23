Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşk tazeledi!

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu karavanda doğayla iç içe bir tatil yapıyor. Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Odun toplayıp kamp ateşi yakan çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:56Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 10:58
ODUN TOPLAYIP ATEŞ YAKTI
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti karavanla birlikte göl kenarında tatil fotoğraflarını paylaştı. Romantik paylaşım yapan çift odun toplayıp ateş yaktı.