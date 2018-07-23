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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik sı geçirdi

'nın Sapanca ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Gürzap ile sürücü yaralandı

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 00:07 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 01:52
Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, 'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada da yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
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