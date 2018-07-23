Yaşar, anne ve babalara tavsiye verdi

Sahneye ünlü modacı Semih Doğruer imzalı kasnak işi kristal ve Swaroski taşlarla bezenmiş ipek şifon kumaştan elbisesiyle çıkan Ebru Yaşar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Yaşar, özellikle çocuk hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan sanatçı, bazı şarkılarını çocuklarla birlikte seslendirirken anne-babalara da mesaj verdi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Ben de anneyim ve çocuklar benim hayatımda çok özel bir yer teşkil ediyor. Onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Anne ve babalardan tek ricam; çocuklarımızı vatan ve millet sevgisi le yetiştirelim. Bu milletin geleceği parlak, zeki ve atik gençlere ihtiyacı var. Bunun için ilk adımları da evde anne-baba olarak bizler atacağız." Sahneden misafirlerin tezahüratları ile inen sanatçı, yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek bir şarkı daha söyledi.

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