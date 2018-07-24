‘Albüm satışları düşük olunca depresyona girdim’

Pop
yıldızı Katy Perry
'nin, geçtiğimiz yaz çıkardığı 'Witness' adlı dördüncü albümü, satışlarda bekleneni verememişti. İlk haftasında sadece 180 bin adet satarak, Perry'nin bir önceki albümünün 106 bin adet gerisinde kalan 'Witness', Perry hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Vogue Avustralya'ya konuşan 33 yaşındaki şarkıcı, bu durumun kendisini nasıl depresyona ittiğini anlattı: "Dinleyicilerin tepkilerine çok fazla değer veriyorum ve dinleyici, albüme beklediğim tepkiyi vermedi. Bu da benim kalbimi kırdı. O süreçte pek çok depresyon nöbeti yaşadım." Sıkıntılı günleri atlatmak için Kaliforniya Hoffman Enstitüsü'nde, haftalık 4 bin 700 dolar ücretle bir kişisel gelişim programına yazıldığını söyleyen Perry, "Bu hayal kırıklığı, bana büyük bir güç kazandırdı. Ruhuma çok şey kattı" diye konuştu.