Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın'ın yeni saç stili ve sahnede giydiği spor kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı. bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri müzik ziyafetine boğdu. Saç stili, giydiği elbise ve çizmesiyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.