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yeni leri ile sahnelerin tozunu attırdı

Bodrum’da sahne alan ünlü pop sanatçısı ’ın yeni imajı ve leri konsere damga vurdu. 10 bin liralık çizmeleri ile sahnenin tozunu attıran Akalın artık kasnak transparan elbise giymek istemediğini hayranları ile paylaştı. Akalın'ın yeni imajı ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 22:11
Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı

Ünlü sanatçı , Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın'ın yeni saç stili ve sahnede giydiği spor kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı. bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri müzik ziyafetine boğdu. Saç stili, giydiği elbise ve siyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

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Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı
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