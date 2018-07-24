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ile , 'da pişti oldu

Küs olan ile , önceki gün ’da bir restoranda pişti oldu. Mekana önce giden Akalın, Ergen hemen arkasındaki masaya oturunca mekanı terk etti. Küs olan Gülben Ergen ile Demet Akalın, Bodrum'da pişti oldu. Ergen, "Benim kimseye dargınlığım yok" dedi

FUNDA KARAYEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:12
Gülben Ergen ile Demet Akalın, Bodrum'da pişti oldu

'BUGÜN KÜSÜLÜR YARIN BARIŞILIR'

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana küs olan ile , önceki akşam 'da pişti oldu. Akalın, bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ergen'i, evli erkeklerle birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Instagram'da takipten çıkarmıştı. İkili, aylar sonra Gümüşlük Mimoza'da karşılaştı. Mekana önce Akalın ve eşi Okan Kurt gitti. Bir saat sonra ise Ergen, sevgilisi Burak Törer ile restorana girerek Akalın ile ailesinin arka masasına oturdu.

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Gülben Ergen ile Demet Akalın, Bodrum'da pişti oldu
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